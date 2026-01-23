Akcja na Morzu Śródziemnym. Francuzi przejęli rosyjski tankowiec

Do operacji doszło w czwartek na wodach Morza Śródziemnego. Na pokład tankowca dostali się żołnierze francuskiej marynarki wojennej, którzy zostali przerzuceni śmigłowcem. Jak przekazał Emmanuel Macron, jednostka płynęła pod fałszywą banderą i należała do rosyjskiej floty cieni. "Operacja została przeprowadzona na pełnym morzu, przy wsparciu kilku naszych sojuszników. Przeprowadzono ją w ścisłej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza" – przekazał Macron.

Po przeprowadzonej kontroli tankowiec został zawrócony, a strona francuska wszczęła wobec niego postępowanie sądowe. Według informacji agencji AFP jednostka o nazwie Grinch została zatrzymana między Hiszpanią a Marokiem. Śródziemnomorska Prefektura Morska potwierdziła, że wątpliwości dotyczące prawidłowości bandery okazały się uzasadnione. Statek został eskortowany przez francuską marynarkę do wyznaczonego miejsca zakotwiczenia.

Francja zapolowała na rosyjski statek. Ukraina i Rosja reagują

Na działania Francji szybko zareagowała Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Emmanuelowi Macronowi i francuskim władzom za zdecydowaną postawę. "Właśnie takiej determinacji potrzeba, aby rosyjska ropa nie finansowała już wojny. Należy powstrzymać tankowce z Rosji działające w pobliżu europejskich wybrzeży" – napisał Zełenski na X.

Inaczej sprawę komentuje strona rosyjska. Jak podała agencja TASS, ambasada Federacji Rosyjskiej w Paryżu nie została poinformowana o przejęciu statku. Rosyjscy dyplomaci próbują ustalić, czy wśród członków załogi znajdują się obywatele Rosji, aby w razie potrzeby zapewnić im pomoc konsularną.

W operację zaangażowani byli również sojusznicy Francji. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey potwierdził, że Londyn udzielił wsparcia, przede wszystkim w zakresie obserwacji tankowca. Wcześniej Associated Press informowała, że przechwycenie jednostki było możliwe dzięki informacjom przekazanym przez stronę brytyjską. Według tych ustaleń załoga statku pochodzi z Indii, a tankowiec pływał pod fałszywą banderą Komorów.

Rosyjska flota cieni. Grinch na czarnej liście tankowców

Tankowiec Grinch znajduje się w wykazie jednostek należących do rosyjskiej floty cieni, objętych sankcjami brytyjskimi. Pod nazwą Carl figuruje na analogicznej liście Unii Europejskiej i USA. UE objęła sankcjami prawie 600 jednostek podejrzewanych o to, że należą do floty cieni.

We wrześniu 2025 roku żołnierze francuscy weszli na pokład tankowca związanego z rosyjską flotą cieni u zachodnich wybrzeży Francji. Kapitan statku i jego zastępca, obaj obywatele Chin, zostali zatrzymani i kapitan ma stanąć przed sądem we Francji.