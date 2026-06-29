Sankcje USA wobec tureckich firm wspierających Rosję

Wszystkie z wykreślonych podmiotów i osób, to firmy objęte sankcjami w październiku 2024 r. razem z ponad 260 innymi podmiotami, które, według ówczesnego komunikatu, były „zaangażowane w dostarczanie Rosji zaawansowanej technologii i sprzętu, którego Rosja desperacko potrzebowała do wsparcia swojej machiny wojennej”.

Chodzi o trzy powiązane ze sobą firmy dostarczające obrabiarki CNC, a także eksporterów narzędzi skrawających, przemysłowych systemów hydraulicznych i pneumatycznych oraz elektroniki. W komunikacie z października napisano, że sieć tureckich podmiotów „świadomie eksportowała produkty narzędziowe i obrabiarki CNC do Rosji”, w tym do objętych sankcjami rosyjskich firm.

OFAC usuwa kolejne podmioty z listy sankcyjnej

Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nie podał przyczyny wykreślenia z listy, lecz jest to kolejne uszczuplenie spisu rosyjskich sankcji w ostatnich dniach. W minioną środę restrykcje zdjęto z siedmiu obywateli Rosji, dwóch statków, a także dwóch innych tureckich firm oskarżanych o omijanie sankcji i wspieranie rosyjskiego przemysłu. Dzień wcześniej z listy zdjęto trzech innych Rosjan powiązanych z sektorem finansowym.

Poniedziałkowa decyzja następuje na tydzień przed szczytem NATO w Ankarze i po tym, jak prezydent Trump zasygnalizował zmianę dotychczasowej polityki wobec Turcji. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem Trump powiedział, że „uczyni Turcję bardzo szczęśliwą”, łącząc to ze sprawą sprzedaży myśliwców F-35 i sprzedaży silników odrzutowych F-110 do tureckich myśliwców KAAN. Turcja została wykluczona z programu współprodukcji F-35 po tym, jak kupiła rosyjskie systemy obrony powietrznej S-400. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że Pentagon rewiduje tę decyzję.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)