Treści, do których dotarli dziennikarze stacji, zawierają określenia takie jak „film z gwałtem” i „film z udziałem dzieci” oraz odsyłają użytkowników do kanałów Telegram, gdzie mogą kupić materiały za 99 rupii (ok. 1 dolara).

Reakcja Meta i Telegram na ustalenia BBC

Kiedy BBC poinformowało Instagram o jednej z niepokojących reklam, firma odpowiedziała, że zawierający ją post nie narusza „zasad jej społeczności”. Reklama sugerowała treść, dotyczącą napaści seksualnej na bardzo młodą osobę.

Meta, do której należy Instagram, zapewniła, że zablokowała dostęp do kilku reklam i zawiesiła konta odpowiedzialne za ich zamieszczenie.

Telegram poinformował, że w 2026 roku usunął ponad 274 tys. grup i kanałów związanych z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci.

Śledztwo BBC, prawo w Indiach i odpowiedzialność platform

Dziennikarze łącznie dostali ok. 30 różnorodnych reklam, które promowały treści z wykorzystaniem seksualnym dzieci i 20 zawierających pornografię z udziałem dorosłych. Rozpowszechnianie takich materiałów stanowi w Indiach przestępstwo i brytyjska stacja złożyła w indyjskich władzach formalne zawiadomienie o możliwości złamania prawa.

Poproszony o komentarz emerytowany sędzia indyjskiego Sądu Najwyższego Madan Lokur stwierdził, że jest to kwestia na tyle poważna, że Sąd Najwyższy Indii powinien zająć się sprawą z urzędu i „skłonić rząd do podjęcia działań przeciwko dowolnej platformie społecznościowej” .

Dodał, że pomimo iż indyjskie prawo chroni firmy przez odpowiedzialnością za treści zamieszczane przez użytkowników, to „platforma nie może po prostu uchylać się od swojej odpowiedzialności”.

BBC zauważyło, że reklamy to ważne źródło zarobku Mety - w styczniu firma poinformowała, że odpowiadały za prawie 98 proc. przychodu za rok finansowy 2024/25 r.

Meta zapewnia, że sprawdza reklamy zanim zostaną opublikowane. Proces jest w dużej mierze stechnologizowany; podejrzane obrazy, linki itp. są zgłaszane moderatorom przez specjalnie zaprojektowane programy. Meta zapowiedziała, że w proces ten będą w coraz większym stopniu zaangażowane narzędzia sztucznej inteligencji. (PAP)

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