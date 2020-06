Stworzona przy współpracy koncernu informatycznego SAP i Deutsche Telekom aplikacja "Corona-Warn-App" została udostępniona we wtorek dla użytkowników smartfonów opartych na Androidzie oraz systemie operacyjnym Apple.

Według szefa SAP, liczba pobrań pierwszego dnia jest "wielkim sukcesem".

Aplikacja rejestruje kontakty między użytkownikami za pomocą technologii Bluetooth. Dane na ten temat zapisywane są na urządzeniu i zaszyfrowywane.

Uruchamiając aplikację Niemcy dołączyły do grona europejskich państw, w tym Polski, które opracowały podobne programy mające ułatwić śledzenie kontaktów osób zakażonych koronawirusem. Aby były skuteczne, konieczne jest masowe ich pobranie przez dużą część ludności.

Nie wszędzie się to jak dotąd udało - we Francji aplikacja "StopCovid", niedostępna dla użytkowników telefonów koncernu Apple, została aktywowana przez ok. 2 proc. mieszkańców. Aplikacja niemiecka już pierwszego dnia zanotowała lepszy wynik - prawie 8 proc. - choć wciąż do pełnego sukcesu program muszą pobrać miliony Niemców. (PAP)

osk/ ap/