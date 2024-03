Przepuklina została wykryta w sobotę podczas rutynowej kontroli. W lipcu 74-letniemu premierowi wszczepiono rozrusznik serca. Na początku marca Netanjahu przechodził grypę.

Popularność polityka spada od dłuższego czasu - zauważyła agencja Reuters. Jego próba przeprowadzenia reformy osłabiającej rolę Sądu Najwyższego doprowadziła w całym kraju do protestów trwających od stycznia do połowy października ub.r. Manifestacje przerwała 7 października napaść palestyńskich terrorystów z ruchu Hamas na Izrael i uprowadzenie ponad 240 zakładników do Strefy Gazy. Dotąd 130 spośród porwanych nie odzyskało wolności.

Jak wynika z opublikowanych w ubiegłym tygodniu badań opinii publicznej, zaledwie 28 proc. Izraelczyków uważa, że w obliczu kryzysu związanego z wojną i uprowadzeniem zakładników Netanjahu spisał się dobrze i bardzo dobrze, a 57 proc. ocenia jego działania źle i bardzo źle.

Kolejne sondaże wskazywały, że gdyby odbyły się wybory wkrótce, premier musiałby oddać władzę bardziej centrowym konkurentom - podkreśliła agencja Reuters.

Netanjahu jest najdłużej urzędującym przywódcą Izraela, a także pierwszym oskarżonym o korupcję urzędującym premierem. Proces w tej sprawie nie został zakończony. Polityk zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom.