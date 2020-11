W piątek do Skopje dostarczono 60 respiratorów w ramach wsparcia NATO w walce z pandemią koronawirusa państw należących do Sojuszu. Taka sama liczba urządzeń została dostarczona wcześniej do Czech.

Dostawy były koordynowane przez Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (EADRCC) w odpowiedzi na prośby tych krajów.

Jak poinformowało NATO w październiku i listopadzie Albania, Czarnogóra i Macedonia Północna dostały i jeszcze dostaną w sumie dziesiątki respiratorów i zaopatrzenie medyczne o wartości około 1,5 mln euro. To odpowiedź na wnioski o pomoc, które skierowały te kraje do Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy Euroatlantyckie NATO.

Pierwsze 60 respiratorów z magazynów Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało dostarczonych 22 października do ministerstwa zdrowia Albanii. Kilku członków Sojuszu wniosło też wkład finansowy do funduszu NATO na rzecz reagowania na pandemię, w tym Belgia, Dania, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Holandia, Macedonia Północna, Norwegia, Słowacja, Turcja i Wielka Brytania.

Respiratory, które trafiły do państw Sojuszu, są częścią darowizny ze Stanów Zjednoczonych na rzecz Sojuszu. Były one przechowywane przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO w magazynie w Południowym Centrum Operacyjnym NSPA w Taranto we Włoszech.

NATO utworzyło zapasy sprzętu medycznego, aby móc zapewnić natychmiastową pomoc potrzebującym sojusznikom lub partnerom. Zakupem i przechowywaniem artykułów pomocowych dla zapasów zarządza Agencja ds. Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA).

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

