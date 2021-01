W Kazachstanie odbywają się wybory do Mażylisu (izby niższej) oraz lokalnych władz samorządowych - Maslikhat. 98 deputowanych zostanie wybranych z list partyjnych, które przekroczyły próg 7 proc., kolejnych dziewięciu zostanie wybranych przez Zgromadzenie narodu Kazachstanu, organ doradczy prezydenta, zrzeszający różnych przedstawicieli grup etnicznych.

W wyborach bierze udział 312 kandydatów z pięciu partii. Na listach znalazło się 90 kobiet (29 proc. ogółu), 19 osób poniżej 29 roku życia oraz przedstawiciele 12 grup etnicznych reprezentujących różne grupy społeczeństwa Kazachstanu.

Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatów z pięciu partii politycznych - Nur Otana, Ludowej Partii Kazachstanu, Demokratycznej Partii Ak Żol, Ludowo-Demokratycznej Partii Patriotycznej Auyl i Adal.

Aby ułatwić proces wyborczy, 11 milionom wyborców zapewniono 10 061 lokali wyborczych, z których 66 znajduje się przy misjach zagranicznych Kazachstanu w 53 krajach świata.

Wybory na nowych zasadach

Będą to pierwsze wybory od czasu wdrożenia pakietu reform politycznych, mających na celu dalsze zwiększenie jawności, uczciwości i przejrzystości systemu wyborczego w Kazachstanie. Należy do nich wzmocnienie instytucji opozycji parlamentarnej, co daje dodatkowe gwarancje reprezentacji mniejszości parlamentarnych w strukturach kierowniczych władzy ustawodawczej. Ponadto liczba podpisów wymaganych do utworzenia partii politycznej, mającej prawo do udziału w wyborach, została zmniejszona o połowę. Uproszczono także procedury dotyczące działalności politycznej, w tym organizowanie zgromadzeń narodowych i wieców.

Reformy te wpisują się w koncepcję „Państwa słuchającego” zaproponowaną przez prezydenta Kazachstanu Kassym-Jomarta Tokajewa, która zakłada wzmocnienie odpowiedzialności rządu wobec obywateli.

Wybory z udziałem międzynarodowych obserwatorów

Aby zapewnić przejrzystość i uczciwość wyborów, akredytowano 398 obserwatorów zagranicznych, w tym z 10 organizacji międzynarodowych i 31 państw obcych, przedstawicieli partii politycznych, krajowych i ponad 100 akredytowanych mediów zagranicznych, a także obserwatorów lokalnych.

Sondaże wyjściowe spodziewane są o północy czasu Nur-Sultan (19:00 czasu polskiego). Następnego dnia odbędzie się konferencja prasowa Centralnej Komisji Wyborczej poświęcona wstępnym wynikom.

Poprzednie wybory parlamentarne w Kazachstanie odbyły się w marcu 2016 roku. W efekcie powstał trójpartyjny Mażylis, w którym rządząca partia Nur Otan uzyskała większość w parlamencie.