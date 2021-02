Merkel rozpoczęła od cytatu z Alexandra von Humboldta: "+Wszystko jest interakcją+ - tak Humboldt wyjaśnił znaczenie multilateralizmu w zasadzie wieki temu" - powiedziała kanclerz. Walka z pandemią koronawirusa pokazuje to "w bardzo szczególny sposób" - oświadczyła. "Sprawiedliwa dystrybucja szczepionek jest niezmiernie ważna w zwalczaniu wirusa. Ale istnieją też wyzwania związane z klimatem, różnorodnością biologiczną i walką z terroryzmem oraz cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Można temu podołać tylko razem - podkreśliła niemiecka kanclerz.

W wielu obszarach wszystko już działa "znacznie lepiej niż dwa lata temu" - oceniła. Według niej, ma to również "wiele wspólnego z tym, że Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki". Jak dotąd pokazuje, że "ludzie nie tylko mówią, ale także działają" - zauważyła.

Merkel odniosła się również do zaangażowania Niemiec w Afganistanie. Niemcy są gotowe "zostać dłużej w Afganistanie, jeśli (…) pokojowe siły w Afganistanie mają szansę". Niemcy są z jednej strony przywiązane do NATO, z drugiej także do europejskiej polityki obronnej - powiedziała Merkel. Podkreśliła, że nie jest to żadna sprzeczność. W ostatnich latach Niemcy znacznie bardziej zaangażowały się w Afryce, nawet jeśli Francja odgrywa tu wiodącą rolę - wyjaśniła.

Mówiąc o Rosji, kanclerz oświadczyła, że bardzo ważne jest opracowanie wspólnej transatlantyckiej agendy w sprawie Rosji. Zaznaczyła, że kraj ten jest obecnie uwikłany w konflikty hybrydowe. "Odnosi się to do konfliktów z użyciem jawnych, ale także ukrytych środków i częściowo w próżni prawnej. Trzeba składać oferty, ale trzeba by też jasno określić różnice" - powiedziała.

Merkel zaznaczyła, że istnieje również potrzeba opracowania wspólnej agendy wobec Chin. Z jednej strony Chiny są systemowym konkurentem, z drugiej należy znaleźć wspólne rozwiązania, na przykład w zakresie ochrony klimatu - zauważyła.

"Musimy pokazać, że nie chcemy uzależniać krajów, ale chcemy je przekonać do naszego stylu życia" - powiedziała, dodając, że dlatego tak ważne jest partnerstwo transatlantyckie.

W wirtualnym panelu obok kanclerz Angeli Merkel, wystąpili m.in. prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.