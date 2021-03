Rząd Tajwanu zaapelował w piątek do komunistycznych władz ChRL o rozpoczęcie „życzliwej” interakcji, by stopniowo rozwiązywać spory poprzez dialog. To odpowiedź na słowa chińskiego premiera Li Keqianga, który stanowczo sprzeciwił się niepodległości Tajwanu.

„Zdrowe i uporządkowane kontakty są lepsze niż wymuszana presja na Tajwan" – oświadczyła tajwańska rada ds. Chin kontynentalnych. Zaznaczyła przy tym, że rząd w Tajpej będzie w dalszym ciągu bronić suwerenności oraz demokracji i wolności wyspy. Wcześniej w piątek premier Li powtórzył stanowisko władz w Pekinie, które uznają Tajwan z część terytorium ChRL. Zaznaczył, że Pekin będzie dalej promował „pokojowy rozwój relacji poprzez Cieśninę Tajwańską" i dążył do zjednoczenia Tajwanu z Chinami kontynentalnymi. "Będziemy nadal wyjątkowo czujni i zdecydowanie zwalczali wszelkie separatystyczne działania dążące do niepodległości Tajwanu" - powiedział Li do 3 tys. delegatów uczestniczących w sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli chińskiego parlamentu. W ostatnich miesiącach Chiny nasiliły aktywność wojskową wokół Tajwanu, oskarżały władze w Tajpej o "zmowę" z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone uznawane są za głównego sprzymierzeńca Tajwanu na arenie międzynarodowej i są największym dostawcą uzbrojenia na wyspę.