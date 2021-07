W ciągu ostatniej doby w Izraelu odnotowano 850 nowych infekcji koronawirusa, co jest najwyższym wynikiem od 4 miesięcy. Głównym tego powodem, jak podał portal the Times of Israel, jest szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Delta, bardziej zaraźliwego od innych.

Według portalu, dla rządu nowego premiera Izraela Naftalego Beneta największym wyzwaniem jest walka z ponownym wzrostem zachorowań na Covid-19, który nastąpił dwa miesiące po zaszczepieniu ponad połowy społeczeństwa i zniesieniu większości ograniczeń. Reklama Według danych ministerstwa prawie 62 proc. populacji zaszczepiło się co najmniej jedną dawką, z czego 56,12 proc. jest już w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. To może być powodem, dla którego liczba osób ciężko przechodzących Covid-19 zmniejsza się - obecnie jest ich 52. Choć we wtorek skrócono kwarantannę z 10-14 dni do 7, rząd w czwartek zapowiedział, że zamierza wprowadzić specjalne przepustki dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa, które umożliwiłyby im uczestniczenie w weselach, przyjęciach i innych wydarzeniach organizowanych wewnątrz budynków. Od początku pandemii koronawirusa w Izraela zakaziły się 849 654 osoby (czyli 10 proc. populacji), z czego zmarły 6443 osoby. (PAP)