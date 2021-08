Wizy humanitarne będą wydawane osobom, których życie jest w sposób bezpośredni i konkretny zagrożone, dodatkowo aplikujący o nie muszą mieć aktualne i bliskie związki ze Szwajcarią. Jak ogłosił rząd, do ubiegania się o wizę humanitarną nie wystarczy przynależność do grupy, której potencjalnie może grozić niebezpieczeństwo.

Reklama

Szwajcarskie władze przekazały, że pracują nad sprowadzeniem do kraju 230 afgańskich pracowników szwajcarskiej agencji rozwojowej oraz członków ich rodzin. Działający od 2002 r. afgański oddział agencji został tymczasowo zamknięty, a ostatni pracujący w nim Szwajcarzy we wtorek wrócili do kraju.

W Afganistanie wciąż przebywa ok. 30 szwajcarskich obywateli, którzy chcą opuścić to państwo; władze pozostają z nimi w kontakcie i opracowują drogę ich ewakuacji do kraju - poinformował rząd w oświadczeniu.