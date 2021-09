Johnson przyznał, że bogatsze państwa "od pokoleń czerpały korzyści z nieskrępowanego zanieczyszczania środowiska", a często odbywało się to kosztem krajów rozwijających się. "Ponieważ kraje te starają się teraz rozwijać swoje gospodarki w sposób czysty, zielony i zrównoważony, mamy obowiązek wspierać je w tym - naszą technologią, naszym doświadczeniem i pieniędzmi, które obiecaliśmy" - mówił dziennikarzom podczas podróży do USA, gdzie weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz spotka się z prezydentem Joe Bidenem.

Johnson jako premier kraju-gospodarza tegorocznego szczytu klimatycznego COP26 będzie wraz z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem przewodniczył tej części sesji, która będzie poświęcona zapobieganiu zmianom klimatu. Johnson ma m.in. mówić o zobowiązaniach finansowych, które kraje uprzemysłowione podjęły, by pomóc rozwijającym się w redukcji emisji.

Kraje uprzemysłowione uzgodniły, że najpóźniej w roku 2020 będą przekazywać 100 mld dolarów rocznie dla krajów rozwijających, aby pomóc im zmniejszyć ich emisje gazów cieplarnianych. Ale w 2019 r. poziom ten osiągnął tylko 79,6 mld dolarów. Jak podają brytyjskie media, rząd w Londynie poprosił Niemcy i Kanadę o przejęcie inicjatywy w opracowaniu "Planu realizacji 100 mld dolarów", który ma zostać opublikowany przed listopadowym szczytem COP26.

Johnson przyznał jednak, że osiągnięcie tego celu będzie trudne. "Myślę, że osiągnięcie wszystkiego w tym tygodniu będzie wyzwaniem. Ale sądzę, że uzyskanie tego przed COP - to szansa 6 na 10. To będzie trudne. Ludzie muszą zrozumieć, że jest to kluczowe dla świata" - podkreślił.