Do policyjnego samochodu stojącego przed komisariatem ok. godz. 6.30 wtargnął mężczyzna z nożem. Zdołał pchnąć policjanta, który później w ciężkim stanie trafił do szpitala. Funkcjonariusz przeżył atak dzięki kamizelce kuloodpornej – podała agencja AFP, powołując się na źródła policyjne.

Napastnik, który próbował dźgnąć także drugiego policjanta, został „zneutralizowany” przez trzeciego funkcjonariusza – poinformował na Twitterze minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Rokowanie co do przeżycia sprawcy jest niepewne - podała AFP, powołując się na źródła policyjne.

Napastnik prawdopodobnie działał „w imię proroka” – poinformowała AFP.

Szef MSW zapowiedział, że uda się na miejsce ataku.

Nożownik, który ranił policjanta w Cannes, to 37-letni Algierczyk, nieznany wcześniej służbom

Mężczyzna, który w poniedziałek rano zaatakował nożem policjantów siedzących w radiowozie w Cannes na południu Francji, to 37-letni obywatel Algierii, który nie był wcześniej znany francuskim służbom – poinformowały francuskie media.

Sprawca z algierskim paszportem ma pozwolenie na pobyt we Włoszech – podał dziennik "Le Figaro". Prywatna francuska stacja BFM TV ustaliła z kolei, że mężczyzna nie był dotąd znany francuskim władzom.

Napastnik ciężko zranił funkcjonariusza policji i próbował zaatakować drugiego policjanta, gdy został postrzelony przez innego funkcjonariusza.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin poinformował, że „rozważany jest trop terrorystyczny” działania napastnika.