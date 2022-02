Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła we wtorek, że od czasu odkrycia wariantu koronawirusa Omikron doszło na świecie do pół miliona zgonów z powodu Covid-19. WHO sytuację tę określiła jako "więcej niż tragiczną".

"Podczas gdy wszyscy mówili, że Omikron jest łagodniejszy, przeoczyliśmy fakt, że od momentu wykrycia tego wariantu zmarło pół miliona osób" – powiedział Abdi Mahamud, specjalista WHO ds. zapobiegania zakażeniom. Reklama "W dobie skutecznych szczepionek umieranie pół miliona ludzi to naprawdę coś więcej niż tragedia" – dodał. Według niego na całym świecie zarejestrowano 130 milionów zakażeń i 500 000 zgonów, odkąd pod koniec listopada WHO uznała wariant Omikron za "niepokojący". Co chroni niektórych przed COVID-19? Coraz więcej badań na ten temat Zobacz również Liczba zakażeń Omikronem jest "oszałamiająca", "poprzednie fale wydają się prawie płaskie" - skomentowała ekspertka WHO ds. epidemii Maria Van Kerkhove. "Wciąż jesteśmy w środku tej pandemii. Mam nadzieję, że zbliżamy się do jej końca, ale wiele krajów nie przekroczyło jeszcze swojego szczytu zakażeń Omikronem i ten wirus nadal jest niebezpieczny" - ostrzegła. Według agencji AFP koronawirus zabił prawie 5,75 miliona ludzi od początku pandemii. Na całym świecie podano ponad 10 miliardów dawek szczepionek przeciwko Covid-19.