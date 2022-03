"Polska - w ścisłej koordynacji i współpracy z NATO - stara się doprowadzić do deeskalacji. Staramy się doprowadzić, razem z naszymi sojusznikami amerykańskimi i z NATO, do zakończenia wojny" - mówił Morawiecki pytany w poniedziałek, jakiej pomocy militarnej Polska udziela Ukrainie i jakie jest stanowisko rządu ws. przekazania Ukrainie myśliwców.

"Polska i NATO nie są w stanie wojny z Rosją" - podkreślił premier. "Rosja dokonała tego zbrodniczego ataku na Ukrainę i zagraża nie tylko jej integralności terytorialnej, ale suwerenności, wolności i niepodległości" - dodał.

Jak przypomniał szef rządu, "z Polski codziennie wyjeżdżają transporty z pomocą humanitarną". "Jeśli chodzi o dostawy broni, to jest to tylko i wyłącznie broń defensywna, głównie kamizelki kuloodporne, hełmy, broń, która służy do obrony miast, ulic, domów w sytuacji jak barbarzyński najeźdźca próbuje zniszczyć normalne życie na Ukrainie" - mówił.

"Wszystkie kroki my koordynujemy z paktem Północnoatlantyckim, z wszystkim odpowiednimi ciałami, instytucjami, organizacjami paktu Północnoatlantyckiego i tak będziemy dalej działać" - podkreślał Morawiecki.

autor: Grzegorz Bruszewski, Daria Kania