Wojna na Ukrainie była jednym z głównych tematów rozmowy premierów obu krajów należących do G7.

Mario Draghi poinformował po rozmowie: "Ponownie potępiliśmy rosyjską inwazję na Ukrainę. Włochy i Japonia są zaangażowane, aby jak najszybciej doprowadzić do rozejmów, także lokalnych po to, by umożliwić ewakuację cywilów i sprzyjać negocjacjom pokojowym".

"Dalej pomagamy Ukrainie i wywieramy presję na Rosję, aby natychmiast przerwała działania zbrojne" - dodał włoski premier.

Rano Fumio Kishida spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. (PAP)