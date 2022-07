Fiala, którego kraj sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej podkreślił, że Chorwacja spełnia wszystkie warunki do wejścia do strefy Schengen, czyli może dołączyć do tych państw UE między, którymi nie obowiązują kontrole na granicach. Akcesję Rumunii i Bułgarii blokują niektóre kraje UE powiedział Fiala, a przyjęcie Chorwacji jego zdaniem można by przyspieszyć.

Reklama

Z partnerem z Chorwacji Fiala rozmawiał także o współpracy energetycznej. Zdaniem czeskiego premiera firmy działające w Czechach są zainteresowane wykorzystaniem części zdolności przesyłowej rurociągu Adria, aby stopniowo móc zastąpić dostawy rosyjskiej ropy. Adria przebiega od terminala na chorwackiej wyspie Krk, przez Chorwację, Węgry i Słowację. Czechy są także zainteresowane rozbudową rurociągu z włoskiego Triestu do Niemiec. Czeska i chorwacka strony są także zainteresowane długoterminową współpracą w przesyle skroplonego gazu LNG.

Z Pragi Piotr Górecki