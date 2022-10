"Przeprowadziłem przedmiotową i produktywną rozmowę z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Podziękowałem Niemcom za pierwszy system obrony powietrznej IRIS. Musimy pilnie stworzyć nad Ukrainą tarczę obronną!" - napisał Zełenski na Twitterze.

Jak dodał, "Niemcy również pomogą w poradzeniu sobie ze skutkami rakietowego terroru Rosji".

Zełenski poinformował o przygotowywaniu wizyty prezydenta Niemiec na Ukrainie.

W środę dziennik "Bild" poinformował, że Steinmeier ze względów bezpieczeństwa odwołał planowaną od tygodni wizytę w Kijowie, która miała odbyć się w czwartek.

Według informacji "Bilda" niemieckie MSZ, MSW i organy bezpieczeństwa odradzały prezydentowi podróż do ukraińskiej stolicy. We wtorek zapadła decyzja o odwołaniu wizyty, do której jednak ma dojść w najbliższym czasie.