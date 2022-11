"Incydent, który, niestety, dotknął Polskę i spowodował dwie ofiary śmiertelne był efektem zmasowanego, terrorystycznego ataku Rosji na Ukrainę i próby obrony przed tym atakiem. Wiadomo, że atak, który był wyrazem słabości Rosji, przeprowadzono w pobliżu polskich granic, w zachodniej części Ukrainy i niestety, jedna z rakiet obronnych dotarła do Polski" - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin w porannym programie Polskiego Radia 24. Wiceszef resortu kultury podkreślił, że Polska posiada systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej i wzmacnia je", jednak „jest ona nastawiona na infrastrukturę krytyczną, miejsca kluczowe".

Jarosław Sellin przypomniał, że na świecie nie ma kraju, w którym posiada pełne i w stu procentach skuteczne zabezpieczenie przeciwrakietowe na całym swoim terytorium. Dotyczy to także Izraela, który dysponuje zaawansowanym i sprawdzonym wielokrotnie systemem "Iron Dome" (żelazna kopuła) i określił, że incydent nastąpił w "nieobliczalnym miejscu", a "Ukraina ma prawo się bronić".

"Trzeba uznać Rosję za państwo terrorystyczne. Ona nie tylko wspiera terroryzm na świecie jako sponsor, ale wprost stosuje terrorystyczną taktykę, by zmusić Ukrainę do negocjacji". "Jeszcze dalej idące sankcje i jeszcze większa izolacja Rosji" - ocenił Sellin możliwe skutki wprowadzenia przez Parlament Europejski rezolucji uznającej Rosję za państwo terrorystyczne zauważając jednocześnie, że "sytuacja dojrzała, by Polska zastąpiła Rosję w Grupie G20 i powinna w niej uczestniczyć", bo znaczenie Polski w regionie jest kluczowe.

Wiceszef MKiDN krytycznie ocenił wniosek opozycyjny wniosek o votum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry: "W związku z napiętą sytuacją międzynarodową i wojną, nie jest to czas na tego typu igrzyska. To nie opozycja będzie decydować, kto jest ministrem w rządzie, który tworzy Zjednoczona Prawica" - wyjaśnił.