"Nadejdzie koniec...wszystko ma swój koniec, ale nie widzę końca wojny w najbliższej przyszłości. Nie widzę w tej chwili szans na poważne rozmowy pokojowe między obiema stronami" - mówił Guterres.

Rozwiązanie musi być oparte na prawie międzynarodowym

Podkreślił, że rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę naruszyła prawo międzynarodowe i Kartę Narodów Zjednoczonych i dodał, że trudność zakończenie wojny polega na tym, iż obie strony nadal mają "dwa różne wyobrażenia o tym, czym jest imperium rosyjskie, czym są narodowości".

"To komplikuje poszukiwanie rozwiązania, ale to rozwiązanie musi być oparte na prawie międzynarodowym i odpowiadać integralności terytorialnej...Nie widzę warunków, aby to się stało w najbliższej przyszłości" – przyznał sekretarz generalny ONZ.

Jednocześnie Guterres zaznaczył, że Kijów i Moskwa nadal współpracują w niektórych kwestiach, a wśród nich wymienił negocjowanie wymiany jeńców wojennych i wsparcie prac Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w jej wysiłkach na rzecz zabezpieczenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i wszystkich innych tego typu siłowni na Ukrainie.

W zeszłym miesiącu Guterres powiedział, że jest pesymistą co do perspektyw konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją, ale ma nadzieję, że zakończy się on w 2023 roku.