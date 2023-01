Za atak dronów na instalacje wojskowe w Isfahanie, w trzecim co do wielkości mieście Iranu, jest odpowiedzialny Izrael - poinformował w niedzielę portal amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal", powołując się na źródła zastrzegające sobie anonimowość. Izraelskie wojsko odmawia komentarzy w sprawie incydentu, który byłby pierwszym atakiem na Iran przewodzonym przez Benjamina Netanjahu od czasu, gdy w zeszłym miesiącu powrócił on do władzy na czele najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela.

Władze Iranu twierdzą, że przechwycił drony, które w sobotę uderzyły w cel wojskowy w pobliżu miasta Isfahan, i że nie było ofiar lub poważnych szkód. Reklama Twierdzeniu temu zaprzeczyły w niedzielę izraelskie media, ogłaszając atak na instalacje irańskie fenomenalnym sukcesem. Reklama "The Jerusalem Post" pisze, że zniszczenia, które są udokumentowane w mediach społecznościowych, wydają się wykraczać daleko poza "niewielkie uszkodzenia dachu magazynu", o których mówi Teheran. Reuters zaznacza, że rzecznik izraelskiego wojska odmówił komentarza, a rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder powiedział, że żadne siły wojskowe USA nie były zaangażowane w uderzenia w Iranie. Władze Iranu nie wysunęły formalnych oskarżeń dotyczących ataku, a jedynie minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian nazwał incydent "tchórzliwym" atakiem mającym na celu wywołanie "niepewności" w Iranie. Jednak państwowa telewizja wyemitowała komentarze prawnika, Hosseina Mirzaie, który powiedział, że istnieją "silne przypuszczenia", że za atakiem stoi Izrael. Media: Izrael odmówił przekazania Ukrainie pocisków przeciwlotniczych Hawk Zobacz również Ronen Solomon, niezależny analityk wywiadu i autor bloga Intelli Times, stwierdził, że niewielki zasięg eksplozji sugeruje, że celem nie był magazyn amunicji, ale , mogło to być "laboratorium lub obiekt wojskowo-logistyczny". Reuters przypomina, że sobotni atak na Iran byłby pierwszym pod rządami premiera Benjamina Netanjahu od czasu, gdy w zeszłym miesiącu powrócił on do władzy na czele najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela. Na Ukrainie, która oskarża Iran o dostarczanie Rosji setek dronów do atakowania celów cywilnych w ukraińskich, wysoki rangą doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego powiązał incydent bezpośrednio z toczącą się tam wojną. "Wybuchowa noc w Iranie" - napisał na Twitterze doradca Zełenskiego Mychajło Podolak i dodał: "ostrzegałem was".