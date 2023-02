Woda w kanałach w historycznym centrum Wenecji osiągnęła tak niski poziom, że wyraźnie widać ich dno. Tak zwana niska woda to cykliczne zjawisko występujące na lagunie zimą. Tym razem zanotowano też masowy pomór ryb, uznany na razie za niewytłumaczalny.

Według ekspertów, cytowanych przez agencję Ansa, trudno wiązać oba te zjawiska i wskazać przekonującą przyczynę śmierci ryb.

Alvise Papa z centrum morskiego w zarządzie miasta zauważył, że w największym Canal Grande woda ma głębokość 5-6 metrów, a w kanale Giudecca nawet 12 metrów. Jego zdaniem nieprawdopodobne jest to, by ryby płynęły do kanałów, gdzie wody jest mało.

Biolog z Muzeum Historii Naturalnej Luca Mizzan przyznał, że hipotez jest bardzo dużo, a przyczyna pozostaje zagadką.