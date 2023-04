Reklama

Do ataków doszło również w zeszłym tygodniu, gdy platforma została uruchomiona. Zgodnie z wewnętrznym raportem IT ministerstwa ataki we wtorek były szczególnie dotkliwe - pisze portal.

Ataki zostały jak dotąd skutecznie odparte

Podobno były to ataki DDoS, polegające na tym, że serwery są zalewane sztucznie wygenerowaną masą połączeń, aż załamują się pod obciążeniem. "Ataki zostały jak dotąd skutecznie odparte" - powiedział "Spieglowi" rzecznik BMZ.

Ministerstwo uruchomiło nową platformę zaledwie w zeszłym tygodniu. Jej celem jest wspieranie zaangażowania Niemiec w odbudowę Ukrainy. Strona ma służyć jako pierwszy punkt kontaktowy, który ma skupiać podmioty chcące działać na rzecz odbudowy Ukrainy.

Wezwania do ataku na platformę BMZ zostały umieszczone na kanale Telegram prorosyjskiej grupy "Killnet" - pisze "Spiegel".

Z Berlina Berenika Lemańczyk