Clinton, odnosząc się do reakcji Chin na wojnę Rosji w Ukrainie powiedziała, że wierzy, iż Xi Jinping obecnie ponownie ocenia swoje podejście do Tajwanu w świetle niepowodzenia Putina w szybkim przejęciu Ukrainy. W rozmowie z "FT" przyznała, że wcześniej zakładała, iż chiński przywódca "wykona ruch przeciwko Tajwanowi" w ciągu trzech lub czterech lat od skonsolidowania swojej władzy w Chinach. "Myślę, że Ukraina naprawdę to opóźniła. Chodzi mi o to, że to, co wydarzyło się na Ukrainie, miało moim zdaniem znaczący wpływ na chińskie przywództwo" - powiedziała.

Hillary Clinton w rozmowie z "FT" przedstawiła Putina jako "skomplikowanego, mesjanistycznego, narcystycznego autorytarystę". Rosyjski przywódca "wierzył, że gdyby Trump wygrał wybory prezydenckie w 2020 r., wycofałby USA z NATO", dodała. "Byłaby to dla niego dosłownie bułka z masłem, więc kiedy Trump nie wygrał, (Putin) doszedł do wniosku, że musi iść naprzód". Okazało się, że była to "absolutnie błędna kalkulacja", podkreśliła.