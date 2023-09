"Ministrowie spraw zagranicznych oświadczają, że Iran nie przestrzega przepisów od 2019 roku i uważają, że nie zostało to rozwiązane w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących JCPOA (umowy nuklearnej - PAP)" – napisał Borrell w komunikacie.

"Wyrażają zamiar niepodejmowania kroków dotyczących zniesienia dalszych sankcji w dniu 18 października 2023 roku" - podkreślił.

Zgodnie z umową nuklearną JCPOA z 2015 roku Iran nie powinien wzbogacać uranu w stopniu wyższym niż 3,67 proc., czyli do poziomu wystarczającego do napędzania elektrowni atomowej. Po odstąpieniu przez USA od tego porozumienia w 2018 roku Iran znacznie przyspieszył program wzbogacania uranu, z 3,67 proc. do 60 proc., blisko poziomu pozwalającego na zbudowania broni jądrowej - 90 proc.

Teheran kontynuuje także rozbudowywanie swojego programu rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.