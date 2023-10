Patrick Herminie, lider partii Zjednoczone Seszele, były przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) w latach 2007-2016, został wraz z sześcioma innymi obywatelami Seszeli i jednym Tanzańczykiem zatrzymany i oskarżony o czary oraz czyny "nienaturalne i zabobonne". Dochodzenie jest związane z odkryciem w sierpniu odkopanych ciał starszej kobiety i młodego mężczyzny na cmentarzu na głównej wyspie kraju, Mahé. Przy zwłokach znaleziono symbole określane jako satanistyczne.

Takie same symbole, literaturę "zawierającą język i symbole satanistyczne", małe buteleczki zawierające podejrzany brązowy płyn oraz zbiór tajemniczych proszków znaleziono przy obywatelu Tanzanii aresztowanym pod koniec września na międzynarodowym lotnisku w Victorii, stolicy kraju. Prokurator powiedział, że symbole na posiadanych przez Tanzańczyka drukach były podobne nie tylko do znalezionych przy odkopanych zwłokach, lecz również w innych zdewastowanych miejscach na archipelagu, w tym w kościołach katolickich. W telefonie zatrzymanego znaleziono numer telefonu lidera opozycji, co stało się przyczyną zatrzymania polityka. Został on zatrzymany w piątek, a jego biuro przeszukane.

Reklama

"Dla mnie jest to decyzja, która pochodzi bezpośrednio od prezydenta…"

W poniedziałek postawiono mu zarzuty. Został zwolniony za kaucją w wysokości 30 tys. rupii seszelskich (ok. 2100 euro). "Dla mnie jest to decyzja, która pochodzi bezpośrednio od prezydenta Wavela Ramkalawana", powiedział we wtorek Patrick Herminie, cytowany przez Africa News.

Reklama

W przypadku udowodnienia liderowi opozycji czarów oraz czynów "nienaturalnych i zabobonnych" grozi mu kara grzywny, portal nie podaje jednak, w jakiej wysokości.

Republika Seszeli to niepodległe od 1976 roku państwo wyspiarskie położone na Oceanie Indyjskim, ok. 1600 km od wybrzeży Afryki. Zamieszkuje je niewiele ponad 90 tys. osób, w większości wyznania rzymskokatolickiego. Podstawą gospodarki kraju jest turystyka.