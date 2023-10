Rzecznik ONZ Stephane Dujarric powiedział, że w wirtualnych spotkaniach z rosyjskimi urzędnikami uczestniczył także szef ds. pomocy ONZ Martin Griffiths.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres „w dalszym ciągu dąży do doporowadzenia do niezakłóconego dostępu do światowych rynków produktów spożywczych i nawozów, zarówno z Ukrainy, jak i Federacji Rosyjskiej” – powiedział Dujarric.