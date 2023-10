Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych, kancelaria premiera Benjamina Netanjahu i Krajowa Agencja Bezpieczeństwa ostrzegają obywateli Izraela przed podróżami do Egiptu, Jordanii i Maroka, odradzają też wyprawy do muzułmańskich krajów azjatyckich - podaje w sobotę Times of Israel.

We wspólnym komunikacie trzy instytucje oznajmiły, że z powodu wojny doszło w ostatnich dniach do "nasilających się wciąż protestów przeciw Izraelowi" w wielu państwach świata, a zwłaszcza "w krajach arabskich na Bliskim Wschodzie", gdzie ponadto nasilają się ataki na obywateli Izraela i "żydowskie symbole". Rząd odradza również podróże do Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu oraz Malezji, Bangladeszu, Indonezji i na Malediwy.