Od końca ub. weekendu znaczną część Brazylii ogarnęła fala nienotowanych, nawet jak na ten kraj, upałów. Krajowy Instytut Meteorologii (Inmet) ogłosił dla 15 stanów południowo wschodniej, środkowo zachodniej i części północnej Brazylii najwyższy alert pogodowy.

We wtorek system Alerta w Rio zanotował najwyższą temperaturę odczuwalną od początku pomiarów - 58,5 st. C. Poprzedni rekord ustanowiony w lutym wynosił 58 st. C. Temperatura nominalna wyniosła 39 st. C.

W największym mieście Brazylii, a zarazem największej metropolii w Ameryce Łacińskiej - Sao Paulo było we wtorek 37,7 st. C., tylko minimalnie poniżej rekordu z 2014 r. - 37,8 st. C.

"Dla nas, pracujących na ulicy, taka temperatura jest nie do zniesienia. Staram się przychodzić wcześnie rano i kończyć pracę w południe" - powiedziała 60-letnia Dora, która sprzedaje warzywa i owoce na jednej z głównych arterii Sao Paulo. (PAP)