Skrytokret De Wintona (Cryptochloris wintoni) należy do rodziny złotokretowatych. Zwierzęta te zawdzięczają swoją nazwę porastającemu je błyszczącemu futru, pokrytemu wydzieliną, która zmniejsza tarcie i pozwala im „pływać w piasku”. Nie ryją natomiast tuneli, co utrudnia ich wykrycie.

Skrytokret De Wintona figurował na liście 25 „najbardziej poszukiwanych” gatunków świata według organizacji ochrony przyrody Re:wild.

Reklama

Badacze odnaleźli go wśród południowoafrykańskich wydm po dwóch latach starań, w których brał udział pies rasy border collie wyszkolony do poszukiwania złotokretów. Wyniki swojej pracy przedstawili w piśmie „Biodiversity and Conservastion”.

Reklama

„Praca w zespole poszukującym zaginionych gatunków jest bardzo ekscytująca. Wisienką na torcie jest znalezienie jednego z nich” – powiedziała Esther Matthew z organizacji Endangered Wildlife Trust (EWT).

Badacze z EWT i Uniwersytetu w Pretorii wspólnie prowadzili poszukiwania z udziałem Jessie, która dawała im znać, że wyczuła zapach złotokreta, kładąc się na ziemi. W zamian pozwalano jej się pobawić piłką tenisową – relacjonuje „Guardian”.

Za każdym razem, gdy Jessie się zatrzymywała, naukowcy pobierali próbki piasku, które następnie przebadano na obecność DNA zwierząt. Ostatecznie po sprawdzeniu około 100 próbek stwierdzono obecność dwóch skrytokretów.

Prace w terenie prowadzono w 2021 roku, ale dopiero badania DNA potwierdziły przypuszczenia naukowców, że znaleźli skrytokrety De Wintona, ponieważ są one bardzo podobne do innych gatunków złotokretów.

Stacja CNN podkreśla, że skrytokret De Wintona to zaledwie jeden z wielu niewidzianych od dawna gatunków. Na liście Re:wild jest obecnie ponad 2 tys. gatunków zwierząt, roślin i grzybów na całym świecie.

Od publikacji listy badaczom udało się „ponownie odkryć” osiem z 25 „najbardziej poszukiwanych”, w tym największą na świecie pszczołę, żółwie z wyspy Fernandina w archipelagu Galapagos i niewidziane od XVIII wieku tęczowe kraby z Sierra Leone.