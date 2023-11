Umowa została podpisana około 10 miesięcy po tym, jak firma Colossal Biosciences ogłosiła swoje plany odtworzenia wymarłego gatunku. Zespołowi biotechnologów pod kierownictwem profesor Beth Shapiro udało się zsekwencjonować DNA dodo.

Reklama

"Dodo, ptak utożsamiany ściśle z Mauritiusem, jest również niestety symbolem roli, jaką ludzkość odegrała w jego wyginięciu. Symbolizuje również wysiłki na rzecz zapobiegania wymieraniu gatunków" - powiedział Vikash Tatayah, dyrektor ds. ochrony przyrody w Mauritian Wildlife Foundation. "Jesteśmy bardzo wdzięczni za technologie Colossal i obietnicę przywrócenia tego kultowego gatunku, wymarłego w lat 80. XVII wieku, do jego rodzimego środowiska" - dodał.

"Dead as dodo"

Reklama

Dodo to wymarły gatunek dużego ptaka z rodziny gołębiowatych. Występował endemicznie na wyspie Mauritius. Jest najczęściej wspominanym w historii i kulturze wymarłym gatunkiem zwierzęcia, jednak niemal nic nie wiadomo o jego życiu na wolności. Do wymarcia gatunku przyczyniło się odławianie ptaka przez ludzi, napływających na wyspę – były to ptaki duże, lecz niezbyt bojaźliwe – oraz plądrowanie gniazd przez wprowadzone na wyspy świnie.

W kulturze popularnej dodo stał się symbolem wymierania. W języku angielskim istnieje powiedzenie "dead as dodo" (martwy jak dodo), oznaczające coś bezpowrotnie utraconego.

Umowa pomiędzy Colossal Biosciences i Mauritian Wildlife Foundation przewiduje również prace nad ratowaniem różowego gołębia. Na Mauritiusie pozostało ich około 500, lecz gatunek jest zagrożony z powodu braku różnorodności genetycznej.