Jest to już trzeci raz od końca listopada, kiedy to papież zmaga się z infekcją dróg oddechowych. Sytuacja budzi niepokój wśród wiernych z uwagi na jego wiek.

Papież Franciszek: Niepokojące wiadomości z Watykanu

Od kilku dni papież zmaga się z przeziębieniem, co skutkowało odwołaniem zaplanowanych spotkań. W trakcie środowej audiencji generalnej, podczas której miał wygłosić katechezę na temat grzechów pychy i zazdrości, Franciszek zmagał się z lekkim kaszlem i trudnościami w mówieniu, co skutkowało przekazaniem tekstu katechezy jego współpracownikowi z Sekretariatu Stanu. Papież przekazał, że jego stan spowodowany jest zapaleniem oskrzeli. Po zakończeniu audiencji udał się na badania do szpitala na wyspie Tiberina w Rzymie, gdzie przeprowadzono tomografię płuc w celu wykluczenia ewentualnych powikłań, tego samego dnia powrócił do Watykanu.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku, z powodu infekcji płuc, Franciszek musiał ograniczyć swoje obowiązki i poddać się leczeniu, co uniemożliwiło mu udział w konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Natomiast 24 lutego poinformowano, że papież choruje na grypę.

Papież Franciszek znajduje się w grupie wysokiego ryzyka powikłań

Obecny stan zdrowia papieża Franciszka wzbudza niepokój wśród wiernych, zwłaszcza w kontekście wysokiego ryzyka powikłań związanych z jego wiekiem. 87-letni papież znajduje się w grupie szczególnie narażonej na ciężki przebieg chorób, co może stanowić poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. W przypadku osób starszych, grypa może prowadzić do ograniczenia zdolności regeneracji organizmu, co w połączeniu z innymi chorobami może prowadzić do komplikacji w leczeniu. U osób w wieku 65 lat i starszych częstość występowania powikłań związanych z grypą sięga nawet 30 proc.