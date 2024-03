Utrata zaufania?

"Na Węgrzech panuje kryzys moralny, polityczny i gospodarczy" – powiedział Magyar na zwołanym w piątek w centrum Budapesztu wiecu, podczas którego ogłosił powstanie ruchu politycznego, a następnie partii.

Reklama

"Nastąpiła utrata zaufania do całej elity politycznej, która rządziła przez 30 lat" – dodał.

Przedstawił również 12-punktowy program, w którym znalazły się m.in. takie postulaty, jak wolność mediów publicznych, niezależność prokuratury, walka z korupcją czy "konstruktywny dialog z Unią Europejską i NATO, uwzględniający interesy narodowe i chroniący suwerenność Węgier".

Reklama

W piątkowym wiecu z okazji rocznicy rewolucji 1848 roku wzięło udział co najmniej kilkanaście tysięcy osób – podają węgierskie media.

Po stronie żony

Magyar rozpoczął krytykę rządu i stosunków panujących na Węgrzech po tym, jak jego była żona Judit Varga musiała odejść z polityki. Przyczyną było jej zaangażowanie w skandal związany z ułaskawieniem osoby skazanej za tuszowanie pedofilii: jako minister sprawiedliwości w rządzie Orbana kontrasygnowała decyzję prezydent Katalin Novak w tej sprawie.

Skandal skutkował również rezygnacją ze stanowiska samej Novak.

Pierwsze sondaże dają partii Magyara nawet powyżej 10 proc., co stanowi jeden z lepszych wyników wśród partii opozycyjnych. Jednak jak zauważa portal Telex, będzie miał on trudności z budowaniem ugrupowania, ponieważ nie będzie ono zarejestrowane na czerwcowe wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego.

Węgierskie media określają wiec zwołany przez Magyara jako główne wydarzenie tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu rewolucji 1848 roku. W Budapeszcie tego dnia przemawiał też premier Viktor Orban; wcześniej media donosiły, że Fidesz wysyłał SMS-y, starając się zmobilizować ludzi do uczestnictwa w przemówieniu premiera.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)