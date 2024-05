„Jesteśmy gotowi uznać państwo palestyńskie we właściwym czasie i niekoniecznie (będzie to – PAP) ostatni krok” - powiedział Trudeau odpowiadając na pytanie jednej z parlamentarzystek, Heather McPherson z Nowej Partii Demokratycznej (NDP), która w Izbie Gmin odniosła się do jednostronnych zapowiedzi Hiszpanii, Irlandii i Norwegii, że 28 maja uznają niepodległość Palestyny.

NDP, która nie będąc w rządzie wspiera w kluczowych głosowaniach rząd Liberałów, domaga się jednostronnego uznania przez Kanadę Palestyny jako państwa. Inne partie opozycyjne, opowiadając się za rozwiązaniem dwupaństwowym, nie uważają by uznanie państwowości Palestyny było obecnie priorytetem.

We wtorek Trudeau, odnosząc się do decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie postępowania przeciw liderom Hamasu i przywódcą Izraela, powiedział, że decyzje MTK oznaczają „niepokojące” zrównywanie demokratycznie wybranych polityków Izraela z liderami Hamasu, który Kanada uznaje za organizację terrorystyczną. Premier Kanady uznał takie podejście za „niebędące pomocnym”.

Z Toronto Anna Lach