O swojej decyzji Golob poinformował w czasie poniedziałkowej wizyty w Algierii. „Po serii konsultacji […] zdecydowałem się umieścić decyzję o przesłaniu uznania Palestyny Zgromadzeniu Narodowemu w porządku czwartkowego posiedzenia rządu” – oznajmił w oświadczeniu.

Słowenia będzie kontynuować współpracę z krajami o podobnych poglądach

Golob zapowiedział również, że Słowenia będzie kontynuować współpracę z krajami o podobnych poglądach. Celem tych działań, jego zdaniem, jest wywarcie maksymalnej presji w celu natychmiastowego zawieszenia broni i uwolnienia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Premier podkreślił też, że Słowenia, jako odpowiedzialny członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, ma obowiązek zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zaprowadzić trwały pokój na Bliskim Wschodzie.

Deklaracja Goloba to efekt wcześniejszych działań szefowej słoweńskiej dyplomacji Tanji Fajon. Zaleciła ona rządowi sfinalizowanie uznania Palestyny i przesłanie parlamentowi decyzji do ostatecznego zatwierdzenia jeszcze w tym tygodniu. W poniedziałek po południu Fajon powiedziała, że jest szczęśliwa, iż na czwartkowej sesji słoweński rząd zakończy proces uznania Palestyny. "Po dwóch dniach spotkań w Brukseli uważam, że jest to jedyna słuszna droga” - dodała.

Zgromadzenie Narodowe zajmie się sprawą możliwie szybko

Fajon ma również nadzieję, że Zgromadzenie Narodowe zajmie się sprawą możliwie szybko. W jej ocenie głosowanie nad zatwierdzeniem decyzji rady ministrów może nastąpić już we wtorek 4 czerwca. 'To ważny, wręcz historyczny przekaz, że uznajemy istnienie Palestyńczyków, ich państwowość i ich prawo do samostanowienia" – powiedziała Fajon w Brukseli przy okazji otwarcia nowej siedziby słoweńskiej misji dyplomatycznej.

Szefowa resortu dyplomacji podkreśliła, że decyzja o uznaniu Palestyny nie jest skierowana przeciwko Izraelowi. Dodała przy tym, że Słowenia będzie w dalszym ciągu działać na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie oraz na rzecz bezpieczeństwa zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków.

Rząd Słowenii rozpoczął procedurę uznania państwowości Palestyny 9 maja, a jej zakończenie zapowiedział na 13 czerwca. Jednocześnie Lublana pracuje nad tym, aby kolejne państwa członkowskie Unii Europejskiej przyłączyły się do procesu uznania Palestyny. Na wtorek 28 maja uznanie państwowości Palestyny zapowiedziały już Norwegia, Irlandia i Hiszpania.

Tomasz Dawid Jędruchów