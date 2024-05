Stepanakert został zajęty przez siły azerbejdżańskie we wrześniu 2023 r. w błyskawicznej ofensywie. To spowodowało wyjazd z tego miasta co najmniej 75 000 mieszkających tam Ormian. Erywań następnie oskarżył Baku o czystki etniczne.

Według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża miesiąc po exodusie ludności cywilnej ze Stepanakertu pozostało tam zaledwie kilkaset osób. Ormianie twierdzili, że masowo stamtąd wyjechali, ponieważ nie czuli się bezpiecznie pod rządami Azerbejdżanu.

Alijew w środę zapowiedział też, że również we wrześniu rozpocznie się zasiedlanie wymarłego miasta Agdam, gdzie znajduje się wspólne rosyjsko-tureckie centrum monitorowania zawieszenia broni. Zostało ono zamknięte w zeszłym miesiącu w związku z wycofaniem rosyjskich "sił pokojowych" z regionu.

W 2023 roku Azerbejdżan odzyskał po błyskawicznej ofensywie kontrolę nad Górskim Karabachem, wypierając stamtąd ponad 100 tys. Ormian. Nie zakończyło to jednak konfliktów terytorialnych, ponieważ znaczna część granicy dzielącej Azerbejdżan i Armenię pozostaje przedmiotem sporu, a każda ze stron okupuje wioski należące wcześniej do drugiej.