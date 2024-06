Druga debata miała odmienny format niż pierwsza, w której obaj politycy mieli możliwość wzajemnego reagowania na swoje odpowiedzi. Tym razem byli najpierw byli przepytywani przez dziennikarkę polityczną Sky News, a następnie odpowiadali na pytania publiczności w studiu.

Ankietowani przez YouGov zostali poproszeni, by zostawiając swoje preferencje polityczne, ocenili, który z nich ogólnie lepiej wypadł podczas tej debaty. Na Starmera wskazało 64 proc., a na Sunaka - 36 proc.

Starmer dostał także lepsze oceny w każdym z bardziej szczegółowych pytań w ankiecie. W pytaniu o to, który z nich wyglądał na bardziej godnego zaufania, 58 proc. odparło, że Starmer, a 28 proc. że Sunak. Zdaniem 56 proc. ankietowanych Starmer był bardziej sympatyczny, podczas gdy Sunaka za takiego uznało 29 proc. Według 71 proc. pytanych lider Partii Pracy bardziej rozumie zwykłych ludzi, natomiast tylko 13 proc. powiedziało to o premierze. Sunak przegrał nawet w pytaniu o to, który z uczestników bardziej wyglądał jak materiał na premiera - na niego wskazało 35 proc. badanych, na Starmera - 50 proc.

Na dodatek lider Partii Pracy lepiej wypadł w oczach ankietowanych w każdym temacie, o który obaj politycy byli pytani. W temacie naprawy publicznej służby zdrowia na niego wskazało 70 proc. pytanych, na Sunaka - 20 proc., na pytanie, który z nich może rozwiązać problemy młodych ludzi - odsetek głosów wyniósł odpowiednio 58 proc. i 28 proc. Mniejsza różnica była w kwestii gospodarki - zdaniem 49 proc. lepiej wypadł Starmer, a zdaniem 42 proc. Sunak, a najbliżej remisu było w kwestii podatków - odpowiednio 42 proc. i 41 proc.

Słaby występ premiera Sunaka w środowej debacie jeszcze bardziej zmniejsza szanse kierowanej przez niego Partii Konserwatywnej na utrzymanie się u władzy po wyznaczonych na 4 lipca wyborach do Izby Gmin, choć i tak te szanse od dłuższego czasu są iluzoryczne. Partia Pracy utrzymuje w sondażach ok. 20 punktów proc. przewagi, co najprawdopodobniej zapewni jej wyraźną większość mandatów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)