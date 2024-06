Francuzi głosują, Europa wstrzymuje oddech. Czy te wybory wywrócą europejski stolik? [GALERIA]

Dzisiaj, 30 czerwca 2024 roku, odbywa się pierwsza tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Decyzję o ich przeprowadzeniu podjął prezydent Emmanuel Macron po tym, jak rządząca partia osiągnęła mizerny rezultat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Atmosfera w Paryżu już od dłuższego czasu jest niespokojna, komentatorzy i sondaże wskazują, że do bezprecedensowej władzy dojść może skrajna prawica i populiści. Jeśli tak się stanie, chwiejący się nieustannie europejski stolik może się ostatecznie przewrócić.