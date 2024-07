Najtragiczniejsza impreza religijna ostatnich lat. Organizator oddał się w ręce policji

Indyjski stan Uttar Prades, hinduskie wydarzenie religijne. Kaznodzieja Bhole Baba schodzi ze sceny, żeby udać się do swojego samochodu i odjechać. Przejęci uniesieniem wierni chcą go choćby dotknąć. Realizując to marzenie, tratują siebie nawzajem. Zginęło w sumie 121 osób, głównie kobiet i dzieci.