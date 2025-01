Sytuacja w Ukrainie

Duda uczestniczył w "śniadaniu ukraińskim" w ramach Światowego Forum Ekonomicznego z udziałem m.in. sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego i prezydentów Finlandii oraz Łotwy, Alexandra Stubba i Edgarsa Rinkeviczsa oraz przedstawicieli władz ukraińskich.

Reklama

Na późniejszej konferencji prasowej prezydent przekazał, że dyskusja dotyczyła przede wszystkim sytuacji na froncie w Ukrainie. "Wszyscy chcemy tego, aby jak najszybciej na Ukrainie i dla Ukrainy było rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych, ani takiego rozwiązania pokojowego, które byłoby tak naprawdę jakimś fałszywym kompromisem" - powiedział Duda.

Duda: Nie może być mowy o proszenia Putina, aby usiadł do negocjacji

Podkreślił, że nie może być mowy o "jakimś proszeniu Władimira Putina, żeby usiadł do stołu negocjacji. "To Władimir Putin powinien prosić o to, by strony usiadły do stołu negocjacji pokojowych" - oświadczył prezydent.

Dodał, że Rosja nie może wygrać wojny i ta wojna "musi się zakończyć sprawiedliwym pokojem - takim, który będzie prowadził do przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego i będzie gwarantował Ukrainie pokój i spokój na przyszłość".

"Nie można pozwolić Rosji wygrać tej wojny"

"Ukraina musi cały czas otrzymywać wsparcie, bo nie można pozwolić Rosji wygrać tej wojny" - powiedział prezydent. Duda wyraził nadzieję, że nowy prezydent USA Donald Trump będzie umiał znaleźć metody, które będą skutecznie oddziaływały przede wszystkim na gospodarkę rosyjską i tym zmuszą Putina do ustępstw i negocjacji pokojowych.

Prezydent zaznaczył, że Ukraina musi być przy stole negocjacyjnym. "Ukraina musi być stroną tych negocjacji i wszystkie warunki, które zostaną uzgodnione, muszą być de facto uzgodnione przez Ukrainę, uznane przez Ukrainę" - powiedział Duda. (PAP)