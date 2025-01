Wezwanie do bojkotu Tesli

Polski polityk wezwał w poniedziałek do bojkotu Tesli i powstrzymania się przed zakupem samochodów tej marki. Jej właścicielem jest Musk - najbogatszy człowiek na świecie, wspierający prezydenta USA Donalda Trumpa i ruchy skrajnie prawicowe w Europie.

Reklama

Kontrowersyjne słowa Elona Muska w czasie wiecu AfD

Opisując wystąpienie ministra Nitrasa, Nettavisen odniosła je do zaangażowania miliardera w życie polityczne w Europie. 25 stycznia Musk skrytykował Niemców na wiecu skrajnie prawicowej AfD za "zbytnie skupianie się na historycznej winie" oraz ponoszenie przez niemieckie dzieci odpowiedzialności "za grzechy swoich rodziców czy dziadków".

Norweska gazeta, powołując się na anglojęzyczny serwis Polskiej Agencji Prasowej, przytoczyła wypowiedź Nitrasa. "Nic nie usprawiedliwia tego, że rozsądni Polacy nadal kupują tesle. Potrzebna jest zdecydowana i jasna reakcja, obejmująca bojkot konsumencki" - wezwał minister.

Norwegowie biorą przykład

Nettavisen dostrzegła, że apel podobny do wezwania Nitrasa miałby istotny wpływ na sytuację Tesli w Norwegii. Marka należąca do Muska to w tym kraju najpopularniejszy producent samochodów. Norweski rynek jest dla niego drugim najważniejszym, po USA. Co piątym sprzedanym w Norwegii autem była w 2024 r. właśnie tesla.

Wypowiedź Nitrasa skomentowała też liderka lewicowej partii SV, Kirsti Bergstoe.

"Najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, ma niedemokratyczne poglądy i systematycznie narusza prawa pracownicze w wielu krajach. Nie kupiłabym od niego ani tesli, ani niczego innego. Nie poleciłabym nikomu czegokolwiek od Elona Muska" - przyznała Bergstoe w rozmowie z PAP.

Norweska polityczka jest znana z nieprzejednanego stanowiska wobec miliardera i jego zaangażowania w promowanie skrajnie prawicowych ruchów na świecie. Na ścianie swojego biura umieściła jego zdjęcie wśród fotografii innych przedsiębiorców i polityków, krytykujących norweski system społeczny i podatkowy.

Wypowiedź norweskiego premiera Jonasa Gahra Stoere o niebezpieczeństwach płynących z zaangażowania Muska w skrajnie prawicowe ruchy w Europie wywołała trzy tygodnie temu natychmiastową reakcję miliardera. Musk opublikował komentarz na platformie X, w którym zarzucił szefowi rządu spiskowanie z Billem Gatesem.

Norweska policja rezygnuje z serwisu X

Norweska policja zrezygnowała z korzystania z serwisu X, należącego do Muska, argumentując, że standardy w zakresie bezpieczeństwa użytkowników i wiarygodności wiadomości publikowanych na X nie spełniają wymaganych norm. Z tego medium nie korzysta również norweska agencja prasowa NTB.

Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP)