Wyniki rosyjskiego modelu językowego

Model uzyskał 80% wynik w matematycznym benchmarku MMLU, co stanowi znaczący postęp w porównaniu do wcześniejszych rosyjskich LLM. Jednak na tle światowych liderów osiągnięcie to nie wygląda imponująco – amerykańskie modele osiągnęły podobny wynik już rok wcześniej.

Rosja traci dystans do światowej czołówki

Choć GigaChat MAX stanowi krok naprzód dla Rosji, kraj wciąż pozostaje daleko za liderami AI, takimi jak USA i Chiny. W czasie, gdy rosyjscy specjaliści dopracowują podstawowe funkcje przetwarzania języka, konkurencja rozwija zaawansowane zdolności, takie jak rozumowanie łańcuchowe czy multimodalne systemy analizy danych. Co więcej, rosyjskie modele nadal nie radzą sobie dobrze nawet z językiem rosyjskim, podczas gdy amerykańskie modele dominują na wielu polach.

Jak GigaChat MAX wypada na tle konkurencji?

GigaChat MAX bazuje na 20 miliardach parametrów, co czyni go porównywalnym z ChatGPT-3.5, który został wydany prawie dwa lata temu. Model ten może zapamiętać 131 tys. tokenów w rozmowie, podczas gdy Google Gemini 1.5 obsługuje aż 2 miliony - pisze The Moscow Times.

Pomimo tych ograniczeń, Sbierbank unikał bezpośrednich porównań z najnowszymi modelami, zamiast tego zestawiając GigaChat MAX z otwartoźródłowymi modelami, takimi jak LLaMa od Meta czy Gemma od Google.

Chiny pomogą Rosji rozwijać AI?

Choć Rosja czerpie inspirację z chińskich osiągnięć w AI, współpraca na tym polu pozostaje ograniczona. Chińskie laboratoria nie wykazują dużego zainteresowania rynkiem rosyjskim, a modele takie jak Qwen od Alibaby w języku rosyjskim są praktycznie bezużyteczne. W efekcie Rosja pozostaje skazana na własne ograniczone zasoby oraz adaptację rozwiązań dostępnych publicznie.

Izolacja i sankcje hamują rozwój rosyjskiej AI

Główne problemy rosyjskiego sektora AI wynikają z izolacji międzynarodowej, która rozpoczęła się po aneksji Krymu w 2014 roku. Późniejsza inwazja na Ukrainę doprowadziła do exodusu specjalistów i nałożenia sankcji, które utrudniają dostęp do kluczowych technologii. W rankingu AI opracowanym przez Tortoise Media Rosja zajmuje dopiero 31. miejsce – tuż przed Estonią, która ma populację porównywalną z miastem Kazań.