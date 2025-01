Brytyjczycy obnażają Moskwę: Rosjanie nie umieją zbudować silnika do rakiet Sarmat

Międzykontynentalne rakiety balistyczne RS-28 Sarmat nadal nie są sprawne, bo Rosjanie nie umieją zbudować do nich silnika - ocenił analityk Timothy Wright z Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych (IISS). Do niedawna silniki były importowane z Ukrainy, ale w warunkach wojny stało się to niemożliwe.