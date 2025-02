Trump zniechęca Kanadyjczyków

„Relacje między Kanadą a USA znajdują się pod poważną presją – i sprawia to, że niektórzy komentatorzy proponują nieprawdopodobne, ale przecież nie niemożliwe, rozwiązanie. A co, jeśli Kanada dołączyłaby do Unii Europejskiej?” - napisał w komentarzu dla publicznego nadawcy CBC John Last.

Reklama

Przypomniał, że w styczniu br. o takim rozwiązaniu pisał w „The Economist” Stanley Pignal, odnosząc się m.in. do powtarzanego przez prezydenta Donalda Trumpa wyobrażenia Kanady jako „51. stanu” USA. Pignal uznał wówczas, że zarówno Europa, jak i Kanada mogą wziąć udział w „zaktualizowaniu sojuszy”. Po jego artykule pojawiło się w UE szereg pozytywnych komentarzy.

Trump powtórzył określenie Kanady jako „51. stanu” po raz kolejny w niedzielę, pisząc na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Kanada bez subsydiów z USA nie może istnieć „jako kraj zdolny do przetrwania". Prezydent USA twierdzi, że Kanada ma setki miliardów nadwyżki handlowej w relacjach gospodarczych w USA. Jednak jeśli odjąć od wymiany handlowej obu krajów eksport kanadyjskiej ropy, to Kanada ma 55 mld USD deficytu. Ponadto Kanada sprzedaje swoją ropę odbiorcom w USA poniżej cen światowych, subsydiując w istocie USA.

Kanada myśli o zbliżeniu z Unią Europejską

W Kanadzie toczy się już dyskusja o pomyśle większego zbliżenia z Unią Europejską - potwierdził w niedzielę w rozmowie z PAP były wicepremier Alberty Thomas Lukaszuk. Zwrócił przy tym uwagę na rolę, jaką w takim zbliżeniu Kanady z UE może odegrać Polska dzięki swojemu obecnemu politycznemu i gospodarczemu znaczeniu w Unii.

„Możemy znaleźć jakąś formułę niepełnego członkostwa UE, może np. stowarzyszenia – najpierw gospodarczego i dotyczącego przemieszczania się ludzi. Mamy już przecież CETA, a więc umowę o wolnym handlu Kanada–UE, mamy z większością krajów UE ruch bezwizowy. Są obszary, w których Kanada jest dobrze spozycjonowana, jak prace nad AI czy produkcja wojskowa – w tych właśnie dziedzinach pogłębianie współpracy z Polską jako członkiem UE byłoby bardzo interesujące. Niedawna rozmowa (premiera) Justina Trudeau z Donaldem Tuskiem, podczas wizyty Trudeau w Polsce, jest dobrym początkiem. Kanada, w sumie dzięki decyzjom USA, będzie mogła wyjść z cienia. Polska może to wykorzystać, intensyfikując swoją dyplomację w Kanadzie i zwiększając współpracę gospodarczą ”- podkreślił Lukaszuk.

„Kanadyjczycy czują się zdradzeni"

„Kanadyjczycy czują się zdradzeni, bo nie ma dwóch krajów na świecie, które byłyby bardziej zaprzyjaźnione niż Kanada i USA, nie wiemy więc, jak odebrać to, co się dzieje. Ale po rozpoznaniu tych emocji pojawia się duży potencjał” - dodał.

„The Economist” określił Kanadyjczyków mianem „honorowych Europejczyków”, zwracając uwagę na „wspólne wartości”, które pojawiają się w dyskursie polityków tak kanadyjskich, jak i europejskich. Ponadto wiele kanadyjskich instytucji politycznych i prawnych powiela wzorce europejskie, a ponad połowa Kanadyjczyków ma europejskie korzenie.

CBC przypomniało, że do Unii Europejskiej może przystąpić „każdy europejski kraj”, który zobowiązuje się do poszanowania unijnych wartości, a prawodawstwo europejskie nie definiuje, czym jest kraj europejski.

Poszerzenie współpracy

Lukaszuk zwrócił uwagę, że w szukaniu formuły współpracy między Kanadą a UE, najtrudniejsze mogą okazać się kwestie prawne, dlatego właśnie dobrym kierunkiem byłoby poszerzenie współpracy gospodarczej, także w dziedzinie surowców, oraz obronnej i technologicznej.

CBC cytowało ekspertów, którzy mówili o niewielkim prawdopodobieństwie pełnego członkostwa Kanady w UE, natomiast przypominali, że istnieje idea „europejskiego sąsiedztwa”, na podstawie której UE prowadzi współpracę wykraczającą poza umowy handlowe, np. z Tunezją.

Kiedy w połowie stycznia br. premier Kanady rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, w komunikacie po rozmowach biuro prasowe premiera Kanady napisało o „bliskiej współpracy między Kanadą a Unią Europejską”, która ma „promować bezpieczeństwo gospodarcze między narodami po obu stronach Atlantyku”.

Z Toronto Anna Lach (PAP)