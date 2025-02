Strzelanina w szkole

"Trudno pojąć skalę tego, co się wydarzyło" - przyznał Kristersson na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Dodał, że "byliśmy świadkami brutalnej i śmiertelnej przemocy wobec zupełnie niewinnych ludzi".

Według szefa szwedzkiego rządu "to, co miało miejsce dotychczas w innych krajach, stało się teraz również do Szwecji". Kristersson zaapelował o danie czasu policji na ustalenie, co się dokładnie wydarzyło.

35-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie ataku

Media podały, że podejrzanym o dokonanie ataku w szkole jest 35-letni mężczyzna, który następnie popełnił samobójstwo. Znaleziono przy nim karabin automatyczny. Policja wykluczyła motyw terrorystyczny, wstępnie założono też, że sprawca działał w pojedynkę.

Szwecja nie miała do tej pory problemu z masowymi strzelaninami w szkołach.

Trudna sytuacja w Szwecji

Jeden z najtragiczniejszych aktów przemocy w szkole miał miejsce w 2015 roku w Trollhaettan w regionie Goeteborga. 21-letni Szwed zabił mieczem trzy osoby, asystenta nauczyciela i dwóch uczniów. Sprawca został zastrzelony przez policję w trakcie ataku. Od tego czasu opracowano wytyczne, jak radzić sobie w takich przypadkach.

W Szwecji obecnie wyzwaniem dla policji są strzelaniny w środowiskach przestępczych, a także wybuchy bomb, podkładanych w celu wymuszenia haraczy.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)