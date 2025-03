„Musimy iść naprzód i przygotowywać się na pokój, taki, który będzie bezpieczny i trwały” - oznajmił brytyjski premier, który przewodniczy wirtualnemu spotkaniu poświęconemu wsparciu dla Ukrainy oraz negocjacjom pokojowym.

"Jeśli Putin poważnie myśli o pokoju..."

„Jeśli (przywódca Rosji Władimir) Putin poważnie myśli o pokoju, to (osiągnięcie go) jest bardzo proste, musi zaprzestać swoich barbarzyńskich ataków na Ukrainę i zgodzić się na zawieszenie broni. (...) Moim zdaniem prędzej czy później (Putin) będzie musiał usiąść do stołu i rozpocząć poważną dyskusję, ale – i to jest dla nas wielkie +ale+, które poruszymy na dzisiejszym spotkaniu – nie możemy siedzieć z założonymi rękami i po prostu czekać, aż to się stanie” - dodał.

W spotkaniu udział biorą przywódcy i przedstawiciele 25 państw, a także reprezentanci UE i NATO. Z Polski w konferencji uczestniczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Starmer chce budowy "koalicji chętnych"

Starmer - obok prezydenta Francja Emmanuela Macrona - jest jednym z bardziej aktywnych w sprawie negocjacji pokojowych w Ukrainie przywódców europejskich. Na początku marca ogłosił powstanie "koalicji chętnych" państw, które będą pilnowały przestrzegania porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją, jeśli zostanie ono osiągnięte.

Gotowość do wysłania żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej po zawarciu ewentualnej umowy wyraziły jak dotąd właśnie Wielka Brytania i Francja, a także Turcja, Portugalia i Szwajcaria.