Tragiczne trzęsienie ziemi w Azji. Jest już ponad 1600 ofiar śmiertelnych

Do 1644 wzrosła w sobotę liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7, do którego doszło w piątek w Birmie - poinformowała rządząca krajem junta wojskowa. Rannych zostało ponad 3400 osób. Liczba ofiar wciąż wzrasta; co najmniej 139 osób uważanych jest za zaginionych.