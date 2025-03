Silne trzęsienie ziemi w Tajlandii

W Bangkoku to silne trzęsienie ziemi spowodowało kołysanie się budynków. Z wielu z nich ewakuowano mieszkańców. Ludzie w panice wybiegali z wieżowców i hoteli. Trzęsienie było na tyle silne, że podczas wstrząsów woda wylewała się z basenów znajdujących się na dachach drapaczy chmur. Nie ma informacji o szkodach lub ofiarach.

Według GFZ odnotowane trzęsienie ziemi było płytkie, zaledwie o głębokości 10 km.

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 znajdowało się w środkowej Birmie, ok. 50 km na wschód od miasta Monywa. Do wstrząsu doszło około godz. 14.20 czasu lokalnego. Do tej pory nie ma doniesień o poważniejszych skutkach wstrząsów w Birmie.(PAP)