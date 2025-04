Trump odniósł się do piątkowych rozmów jego wysłannika Steva Witkoffa z Putinem podczas lotu na galę mieszanych sztuk walki UFC w Miami.

Trump o rozmowach z Rosją i Iranem "będziemy mieli wiele dobrych wiadomości o konfliktach"

"Idziemy na walki. Mamy wiele walk na całym świecie i myślę, że wkrótce będziemy mieli wiele dobrych wiadomości o niektórych z nich i zobaczymy, jak to pójdzie. Ale to był interesujący weekend. Myślę, że mamy całkiem dobre wiadomości o niektórych konfliktach" - powiedział, nawiązując do rozmów Witkoffa z Putinem oraz sobotnich rozmów jego wysłannika z szefem irańskiego MSZ w Omanie.

Trump o negocjacjach "Ukraina-Rosja idzie okej, ale wkrótce trzeba będzie działać"

"Myślę, że Ukraina-Rosja może iść okej. Ale wkrótce się o tym przekonamy. Jest taki moment, w którym trzeba przestać gadać, tylko działać. Zobaczymy, co się stanie, ale myślę, że idzie to dobrze" - powiedział.

Komentując rozmowy w sprawie irańskiego programu atomowego również stwierdził, że idą "okej", ale dodał, że nie chce o tym rozmawiać, bo "nic się nie liczy, dopóki się tego nie załatwi".