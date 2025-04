Wirus, który nie zachowuje się jak inne

Eksperci wskazują, że SARS-CoV-2 posiada unikalne cechy biologiczne, których nie spotyka się w naturze. Dane sugerują, że wszystkie przypadki COVID-19 pochodzą od jednego źródła, co różni tę pandemię od wcześniejszych, gdzie dochodziło do wielu niezależnych zakażeń międzygatunkowych.

Reklama

/> />

Reklama

Wuhan, miasto będące epicentrum pandemii, to również siedziba najważniejszego chińskiego laboratorium badającego koronawirusy. Właśnie tam prowadzono badania typu "gain-of-function", czyli eksperymenty zwiększające zakaźność wirusów – i to przy wątpliwych standardach bezpieczeństwa.

Chorzy naukowcy i zatajona prawda

Pracownicy Instytutu Wirusologii w Wuhan mieli objawy grypopodobne już jesienią 2019 roku — zanim wirus pojawił się na targu. To kolejna przesłanka sugerująca, że pandemia mogła rozpocząć się znacznie wcześniej i w innych okolicznościach niż oficjalnie podano. Do dziś nie znaleziono żadnych twardych dowodów na naturalne pochodzenie wirusa. Według raportu, gdyby takie istniały, nauka już dawno by je potwierdziła.

/> />

Fauci i ukrywane dokumenty

Zgodnie z tezami Białego Domu publikacja „The Proximal Origin of SARS-CoV-2”, na którą często powoływano się, by zdyskredytować teorię wycieku z laboratorium, powstała z inicjatywy dr. Anthony'ego Fauciego. Dokument miał wspierać narrację o naturalnym pochodzeniu wirusa — teraz podważa się jego bezstronność.

Wyjaśnijmy tu że Dr Anthony Fauci to amerykański lekarz, immunolog i długoletni doradca rządowy w sprawach zdrowia publicznego. Przez blisko 40 lat kierował Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), będąc częścią Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH). W czasie pandemii COVID-19 stał się twarzą amerykańskiej strategii walki z koronawirusem, regularnie występując w mediach jako główny doradca medyczny Białego Domu – zarówno za prezydentury Donalda Trumpa, jak i Joe Bidena. Choć dla wielu był symbolem walki z pandemią, z czasem znalazł się w centrum kontrowersji związanych z teorią wycieku z laboratorium, maskami, lockdownami i polityką informacyjną rządu USA. Podejrzenia budzi też to że prezydent Biden ułaskawił Dr Fauciego ze wszystkich zarzutów, zanim mu jeszcze jakiekolwiek postawiono.

/> />

Amerykanie finansowali laboratorium w Wuhan

Raport przypomina, że organizacja EcoHealth Alliance, finansowana z pieniędzy amerykańskich podatników, miała wspierać niebezpieczne badania w Wuhan. Po ujawnieniu naruszeń warunków dotacji, rząd USA wstrzymał jej finansowanie, a Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo.

Chaos, cenzura i stracone zaufanie

Raport obciąża także amerykańskie instytucje: NIH*, HHS** i samą administrację Bidena. Zarzuty obejmują m.in. ukrywanie dokumentów, celowe opóźnianie śledztwa i brak przejrzystości. Niektórzy urzędnicy mieli nawet kasować e-maile i łamać przepisy dotyczące archiwizacji danych. Pod ostrzałem znalazły się też decyzje dotyczące lockdownów, masek i dystansu społecznego, które – według raportu – nie miały solidnych podstaw naukowych. Zmienność zaleceń, sprzeczne komunikaty i próby cenzurowania alternatywnych opinii miały ogromny wpływ na utratę zaufania społecznego.

Nowy Jork i WHO

Raport nie oszczędza też władz Nowego Jorku i Światowej Organizacji Zdrowia. WHO miała ulegać presji Chin, a gubernator Cuomo – według dokumentów – dopuścił się „błędu medycznego”, każąc przyjmować chorych do domów opieki, co doprowadziło do tragedii. Jak stwierdzono w raporcie brak naukowego uzasadnienia wielu decyzji budzi dziś poważne pytania o to, czy rzeczywiście były podejmowane w trosce o zdrowie obywateli.

Pandemia się nie skończyła — przynajmniej politycznie

Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy nowy raport to efekt rzetelnej pracy naukowców i śledczych, czy może element politycznej gry i rozliczeń z wrogami obecnego gospodarza Białego Domu. Pewne jest jedno: temat pochodzenia COVID-19 wciąż budzi ogromne emocje i pozostaje nierozstrzygnięty. Redakcja nie przesądza o intencjach autorów raportu, ale zauważa, że pandemia – mimo upływu lat – nadal skrywa wiele tajemnic. Dla opinii publicznej wciąż nie wszystko jest jasne, a nowe dokumenty i zeznania mogą rzucać światło... lub zaciemniać obraz.

*NIH – National Institutes of Health, czyli Narodowe Instytuty Zdrowia – amerykańska agencja rządowa odpowiedzialna za badania biomedyczne i zdrowotne, podlegająca Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej.

**HHS – Department of Health and Human Services, czyli Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych – główna agencja rządowa USA zajmująca się zdrowiem publicznym, opieką społeczną i polityką zdrowotną.

Źródło materiału: whitehouse.gov/lab-leak-true-origins-of-covid-19